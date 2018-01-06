Diğer
Kategoriler

Kartal'da gece kulübüne silahlı saldırı kamerada

İstanbul Kartal'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kartalda gece kulübüne silahlı saldırı kamerada

06 Ocak 2018 13:51
Kartal'da gece kulübüne silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karta'da bir gece kulübünün önüne gelen grup, otomobilin içinden kulübe doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda 16 yaşındaki D.D. hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobilin gece kulübünün önüne gelerek yavaşladığı ve araçtakilerin ellerindeki silahlarla ön ve arka camdan ateş açtığı görülüyor. Öte yandan görüntülerde otomobildeki silahlı saldırganların araçtan inmeden olay yerinden kaçtıkları yer alıyor. 

Cenk İşver

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç