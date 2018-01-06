Kartal'da gece kulübüne silahlı saldırı kamerada

Edinilen bilgiye göre, Karta'da bir gece kulübünün önüne gelen grup, otomobilin içinden kulübe doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda 16 yaşındaki D.D. hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobilin gece kulübünün önüne gelerek yavaşladığı ve araçtakilerin ellerindeki silahlarla ön ve arka camdan ateş açtığı görülüyor. Öte yandan görüntülerde otomobildeki silahlı saldırganların araçtan inmeden olay yerinden kaçtıkları yer alıyor.

Cenk İşver