Kartal’da ‘günlük kiralık daire cinayeti’ davası

Kartal’da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheliler Bayram Ekici, Mesut Vural ve Ercan Ekici’nin, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici, Mesut Vural ve tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi ve kardeşi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK”

Tutuklu sanık Bayram Ekici savunmasında, Aleyna Can’ın kız arkadaşı olduğunu söyleyerek, “Aleyna ile birbirimizi seviyorduk. Aleyna’nın ailesiyle sıkıntıları vardı, evine gitmiyordu. Kız arkadaşlarının yanında kalıyordu. Ben de kendi sıkıntılarımdan dolayı olayın gerçekleştiği otele yerleştim. Olay gününden yaklaşık 1 hafta önce beni aradı, Güvenebileceğim sen varsın’ dedi görüşmek istediğini söyledi. Kaldığım otele geldi, kendisiyle görüştük ve barıştık” dedi.

“MESUT’UN BELİNDE SİLAH OLDUĞUNU FARKETTİM”

Olay günü Aleyna Can’ın kendisini aradığını belirten sanık Ekici, “Beni özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Kardeşim Ercan’a telefon ettim ve bize kahvaltı malzemeleri getirir misin dedim. Yarım saat sonra sanık Mesut’la beraber geldi. Ben Mesut’un belinde silah olduğunu fark ettim, ‘Niye silahı taşıyorsun, kimden aldın?’ diye sordum. Arkadaşından aldığını ve akşam geri vereceğini söyledi. Mesut, ‘Silah burada kalsa olur mu?’ dedi. Ben de çekmeceye koyabileceğini söyledim akşam da oradan alırsın dedim. Bunun üzerine Mesut, silahı şarjörü ayrı bir şekilde çekmeceye koydu. Daha sonra Mesut Vural ve kardeşim Ercan Ekici dışarıya çıktılar” diye konuştu.

“TEK SUÇUM SEVMEKTİ”

Sanık Bayram Ekici, Mesut Varol’u arayıp silahı gelip almasını istediğini kaydederek, “Ben zaten silahı almıştım çekmeceden. Silaha baktığımda emniyet mandalının olmadığını fark ettim. Şarjörü de alıp silaha takarak belime koydum. Amacım Mesut ve kardeşim Ercan geldiğinde zaman kaybetmeden onlara vermekti. Kardeşim Ercan’ın benden istemesi üzerine silahı verdim. Silahın bozuk olduğunu ve oynamamalarını söyledim. O sırada kardeşim Ercan silahı Mesut’a verirken, Mesut’ta silahla oynarken birden patladı. Bir anda ben oturduğum yerden fırladım. Aleyna’nın yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan geldiğini gördüm. Kardeşim Ercan’a ambulansı aramasını söyledim. Olayın şokuyla Mesut aşağı inerek arabaya binip uzaklaşmış. Benim Aleyna’nın ölümüyle alakam yok. Benim tek suçum sevmekti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

“KORKTUĞUM İÇİN TESLİM OLMADIM”

Sanık Mesut Vural, “Ercan, oynamaya başladı o esnada silahın sürgüsü takıldı. ‘Oynama ne yapıyorsun?’ derken silahı çekiştirdim, aldım. Ben de oynamaya başladım, sürgüsünü düşürmek amacıyla. Silah bir anda ateş aldı. Aleyna’nın o anda vurulduğu gördüm. Olayın şokuyla kendi aracıma bindim ve evime doğru gittim. Aleyna Can’ın öldüğünü öğrenince psikolojik olarak iyice çöktüm. İhbar üzerine olaydan 2 gün sonra polis halamın evinde yakaladı. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım ve korktuğum için o anda teslim olmadım. Ben Aleyna Can’ı kasten öldürmek amacıyla hareket etmedim. Zaten aramızda öldürmeyi gerektirecek bir durum da yoktu. Olay tamamen kazayla meydana gelmiştir" dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Ekici ise, sanık Mesut Varol’un silahı kurcalarken bir anda ateş alarak patladığını söyleyerek, “Aleyna’nın ölümüyle ilgim, alakam yoktur” diye konuştu.

“UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM”

Bunun üzerine söz alan Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş, “Suç tarihinden 6 ay önce kızım Aleyna Bayram’ı evime getirdi, ‘Arkadaşım’ dedi. Ben de kızımın yaşı küçük olduğu için Bayram’la arkadaşlık yapmasını istemediğimi söylemiştim. Olaydan yaklaşık 2 ay önce kızım Düzce’ye yanıma geldiğinde eli gözü şişmiş haldeydi. Ben de, ‘Kızım seni kim bu hale getirdi?’ deyince, ‘Bayram Ekici’ dedi. Ben de kızıma rapor aldırıp, sanıkla ilgili uzaklaştırma kararı aldırmıştım” ifadelerini kullandı.

Aleyna Can ailesinin avukatı ise, “Sanıklar 17 yaşındaki bir çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemişlerdir” dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici’nin Aleyna Can’ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmandan oda kiraladığı anlatıldı.

İddianamede, kiralık daireye Aleyna Can ile şüpheliler Bayram Ekici’nin kardeşi Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın da geldiği belirtilirken, bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlanan şüpheli Mesut Vural’ın belindeki tabancayı çekmeceye bıraktığı kaydedildi. Şüpheliler Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın akşam saatlerinde eve döndüklerinin anlatıldığı iddianamede, tabancayı ellerine alan şüphelilerin mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can’ı vurarak öldürdükleri belirtildi. İddianamede, şüpheliler Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Gamze Erdemir