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Kartal'da güpegündüz evlere giren hırsızlar kamerada

İstanbul Kartal'da güpegündüz bir eve giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Evden çaldıkları bir miktar para, ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarla kayıplara karışan hırsızların rahat tavırları görenleri şaşırttı.

Kartalda güpegündüz evlere giren hırsızlar kamerada

01 Kasım 2016 09:28
Kartal'da güpegündüz evlere giren hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Meriç Sokakta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 şahıs bir apartmanın önüne geldi. Önce etrafı kontrol eden ve kimsenin olmadığından emin olunca kapıyı zorlamaya başlayan hırsızlar daha sonra girdikleri bir evden, 950 TL para, ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar çaldı. Güpegündüz yapılan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, kapı önüne gelen iki şahıs kapıyı zorlayarak açıyor. Şahıslar daha sonra merdivenlere yöneliyor. Hırsızlardan bir tanesinin eliyle yüzünü kapattığı görülüyor.

Cenk İşver
 


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