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Kartal’da Korkutan Yangın

Kartal’da bir türkü evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, türkü evin yanında bulunan sekiz katlı binaya sıçradı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kartalda Korkutan Yangın

16 Ekim 2016 08:47
Kartal’da Korkutan Yangın - Tıkla İzle

Olay, saat 06.00 sıralarında Atalar Mahallesi, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre türkü evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, türkü evin bitişiğinde bulunan sekiz katlı binaya sıçradı. Panik yaşayan bina sakinleri kendi imkanlarıyla sokağa çıkarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, türkü evi kullanılamaz hale gelirken sekiz katlı binada maddi hasar meydana geldi. Bina sakini Hülya Özamaç, “Apartman içindeki sesleri duyunca kalktım bir baktım dairenin balkonuna kadar alevler gelmişti. Patlama sesi duymadım o sırada çocuklarımı ve eşimi uyandırdım, fırladık dışarıya. Burası her gece ful çalışıyor. Kafanı yastığa koyduğunda uyku yok.” dedi. 

Murat Solak

Etiketler: korkutan yangın, maltepe


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