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Kartal’da korkutan yangın!

Kartal oto sanayi içerisinde bulunan bir hurda dükkanında sobadan çıkan yangın korkuya neden oldu.

Kartalda korkutan yangın!

16 Ocak 2018 00:40
Kartal’da korkutan yangın! - Tıkla İzle

 Olay, 23.30 saatlerinde, Esentepe Mahallesi Ersel Sokak’ta bulunan bir hurda dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, ısınmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımların malzemelere sıçraması sebebiyle çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kartal, Pendik, Maltepe, Bakkalköy veYakacık itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın herhangi bir yere sirayet etmeden söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 

Aydemir Kadıoğlu
 

 

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