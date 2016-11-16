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Kartal’da kreş velilerine 1 yıl boyunca eğitim verilecek

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ile Kartal Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek proje ile Belediye bünyesinde hizmet veren 11 kreşe devam eden çocukların ailelerine yönelik eğitim verilecek.

Kartalda kreş velilerine 1 yıl boyunca eğitim verilecek

16 Kasım 2016 12:29

“Ailem Eğitimde, Geleceğim Güvende” adlı projenin ilk tanıtım toplantısı Hürriyet Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2.5 ay sürecek eğitim ile kreşlerde eğitim gören miniklerin ailelerinin katılımı ile 14 farklı konu başlığında çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim verilecek.

Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören çocukların aileleri ile daha kaliteli bir iletişim kurabilmelerini ve ailelerin de çocuklarının gereksinimleri ile ilgili daha donanımlı hale gelmelerini hedefleyen Kreş Müdürlüğü yetkilileri, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptı. Aile katılımı eğitimi çerçevesinde şekillenen "Ailem Eğitimde, Geleceğim Güvende” adı projenin tanıtım toplantısı önceki gün Hürriyet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kartal Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Emine Gültekin’in bilgi verdiği toplantıya; Kreş Müdürü Elif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin aileleri katıldı. Yıl içinde gerçekleştirilecek ve 2,5 ay sürmesi planlanan projede velilere 14 farklı konu başlığında eğitim verilecek. Haftada 1 gün ve 2 saat olması öngörülen eğitim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kursun sonunda katılımcı ailelere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim onaylı kurs bitirme sertifikası verilecek. Projede ayrıca her ders sonunda ÇEM’den (çocuk eğitim materyalleri) ailelere ve çocuklara kitap hediye edilecek.
 

Etiketler: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, kreş velileri


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