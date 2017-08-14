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Kartal'da Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu

Kartal'da Marmaray projesi çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı. Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, ilçede yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezar kalıntılarının bulunduğu yere giderek inceleme yaptı.

Kartalda Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu

14 Ağustos 2017 13:34

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı. Tarihi mezar kalıntılarının çıkması üzerine Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, çalışmaların devam ettiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Fidan, yaptığı açıklamada, “Kartal tarihi bir kent. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerine çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz” dedi. 


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