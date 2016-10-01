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Kartal'da satranç sezonu başladı

Kartal Belediyespor Kulübü 2016-2017 Satranç Sezonu başladı. Çocuklar bir bir yandan eğitmenlerden satrancın püf noktalarını öğrenirken, diğer yandan öğrendikleri pratiğe döktü.


01 Ekim 2016 16:15

Kartal Belediyespor Kulübü 2016 - 2017 Satranç Sezonu'nun açılışı gerçekleştirildi. 2016-2017 yılı eğitim dönemi satranç kursu ve etkinlikleri döneminin açılışı Kartal Belediye Başkan Vekili Gülcemal Fidan ve 300 kişinin katılımı ile kutlandı. Eğitmenlerden satrancın püf noktalarını öğrenen çocuklar, daha sonra öğrendiklerini pratiğe döktü.
6 kategoride eğitim erilen satranç kursunda 3 eğitmen ders veriyor. Bu yıl 180 yeni kayıtla birlikte 300 öğrenciye satranç eğitimi verilecek.
Kartal Belediye Başkan Vekili Gülcemal Fidan, çocuklara satrancın öneminden bahsederek örnek verdiği konuşmasında, “Satranç hayata adım atarken, bir adımı atarken, ikinci adımı nasıl atacağının da öngörüsüdür. Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. Çevrenize, etrafına bunu duyurarak bu satranç turnuvasını genişletin” dedi.
 


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