Kartal’daki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Olay, sabah 07.45 saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 7. katında meydana geldi. 12 katlı binanın 7. katında bulunan dairenin mutfağında çıkan yangın panik yaşanmasına neden oldu. Alevleri gören bina sakinleri, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadaki yoğun dumanı tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen 5 bina sakini olay yerinde hazır bulunan ambulanslardaki tedavilerinin ardından çevre hastanelere götürüldü. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Binadaki duman da ekiplerce tahliye edildi.

Binada yaşayan bir öğrenci büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Bağrışmalar oldu. Zaten etrafı duman kaplamıştı. Herkes birbirinden su istedi. El birliği ile yangını söndürmeye çalıştılar" dedi.

Aydemir Kadıoğlu - Cenk İşver