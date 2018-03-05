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Kartalkaya Barajında doluluk oranı yüzde 70’i geçti

Uzun zamandan beri kuraklıkla anılan ve meteorolojinin yayınladığı kuraklık haritalarında “olağan üstü” kurak bölge olarak görülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Şubat yağmurları sevindirdi.

Kartalkaya Barajında doluluk oranı yüzde 70i geçti

05 Mart 2018 14:18

Son dönemlerde yağan yağmurun bölgeye nefes aldırdığını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler,Gaziantep’te şubat ayları yağış ortalamasının 83.3 kg/metrekare olduğunu, bu yıl Şubat ayında ise 106 kg/metrekare yağış düştüğünü, bu yağışların hem yer altı rezervlerini zenginleştirdiğini hem de tarımsal sulama için umut verici olduğunu söyledi. Yağışları sadece Gaziantep için değil, aynı zamanda Kartalkaya Barajını besleyen Aksu ve Göksu Havzasını da takip ettiklerini belirten Sönmezler, Nurhak,Çağlayancerit,Pazarcık ve Gölbaşı’na düşen yağmur miktarının da şubat ayında 100 kg/metrekarenin üzerinde gerçekleştiğini, bugün itibariyle baraja ortalama 18 m3/sn su girişi olduğununu kaydetti. Sönmezler, “Barajımızda toplam su miktarı 120 milyon metreküp olup, barajdaki doluluk oranımız uzun bir aradan sonra yüzde 70’leri geçti. Geçtiğimiz yılların aynı döneminde (2016 yılı) baraj doluluk oranları yüzde 37 (63 milyon metreküp), 2017 yılında ise yüzde 49 (82 milyon metreküp) olmuştu” diye konuştu. 

Bu arada Düzbağ içme suyu projesinden de bahseden Sönmezler,boru imalatlarında 59 km tünel imalatında ise 2 bin 820 metreye ulaşıldığını, kaliteli suyun hedeflendiği gibi 25 Aralık 2018 tarihinde şehre su verilebileceğini ifade etti.  

 

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