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Kartallı genç piyano sanatçısından konser

Kartallı genç piyano sanatçısı Utku Asan, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Kartallı genç piyano sanatçısından konser

23 Ocak 2017 22:48
Kartallı genç piyano sanatçısından konser - Tıkla İzle

1. Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci olan Kartallı genç piyano sanatçısı Utku Asan, Kartal Belediyesinin Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte konser verdi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile Kartallıların dinlediği konserde genç sanatçı çeşitli sanatçılara ait eserleri çaldı. Etkinlik katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Öz, “Bugün Kartallı genç bir sanatçımızın piyano resitali için buradayız. Bu genç arkadaşımız Bursa’da yapılan piyano yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Biz de eğitimine katkıda bulunuyoruz. Bu ikinci konseri. Gencimizi yürüdüğü yolda desteklemeye çalışıyoruz. İyi bir performans sergileyecektir. Sanat olmadan kültür olmaz. Onun için sanata ağırlık veriyoruz. Kartal’ın ilerideki hedefi kendisine biçtiği rol sanat yönünden İstanbul’un sayılı merkezlerinden biri olması. Bu yolda etkinliklerimizi yapıyoruz” dedi. 

Mustafa Bakırhan


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