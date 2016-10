Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonrasında Kocaeli’ye yılın ilk karı düştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe’yi beyaza bürüdü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe, yoğun kar yağışı ile sezonu erken açmaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Kartepe kayak merkezine çıkan yollar beyaz örtü altında kaldı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığında kar tabakası ile kaplanan yollarda, araçların zorluk yaşamaması için tuzlama çalışmaları aralıklarla sürüyor.

Gecen sene Aralık ayında ilk kar yağışının yaşandığı Kartepe’de beklenenden önce yağış olduğunu ifade eden otel Yiyecek İçecek Müdürü Dursun Deniz, “Sezon beklentilerimizin üzerinde olacak. Şu an için rezervasyonlarımız iyi gidiyor.İnşallah iyi bir sezon olacak.Şu an otel bölgemize kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Geçen yıl kış sezonumuz iyi geçmedi. 3 ay kayak sezonumuz oldu. Bu yıl sezonun 5 ay civarında olmasını bekliyoruz. Şu an otelde doluluk oranımız ise yüzde 30 civarında” dedi.

Gürcan Yılmaz