Kartepe’de parke yollar yenileniyor

Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımlarda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bozulan ana arter ve ara arter güzergahlardaki kilitli parke taşı tamiratı ile yol iyileştirme çalışmalarını bu hafta da Köseköy Mahallesi’nde devam ettirdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Köseköy bölgesinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışmalarının bittiği noktalarda üst yapı iyileştirmelerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamda kırılmış kilit parke taşları değiştirilerek yenileniyor. Bölgede kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor.

Murat Kanber



