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Kartepe'de vatandaşlar kızaklara akın etti

Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Kartepe’ye akın etti.

Kartepede vatandaşlar kızaklara akın etti

04 Aralık 2016 12:26
Kartepe’de vatandaşlar kızaklara akın etti - Tıkla İzle

Marmara Bölgesi’nin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’de kar kalınlığı 70 santime ulaştı. Dün ise kayak merkezindeki pistler açıldı. Bugün hafta sonu olmasını fırsat bilen tatilciler Kartepe’ye akın etti. Havanın güzel olması sebebiyle Kartepe’de yoğunluk yaşandı. Günübirlik tatilciler ise kızak yapmayı tercih etti. Zaman zaman yaşanan talihsiz kazalar kameralara yansıdı. Adrenalin yaşayan tatilciler keyifli bir gün geçirdi.
Ailesiyle birlikte Kartepe’ye gelen 7 yaşındaki ikizler Mert Ali ile Doğan Mert ilgi odağı oldu. Sapanca’da oturduklarını söyleyen ikizler, “Kızak yapmaya geldik. Çok eğleniyoruz” dedi. 

Refik Fidan-İsmail Gündüz
KOCAELİ


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