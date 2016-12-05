Geçtiğimiz hafta kar yağışının başlaması ile birlikte, Kartepe’de kar kalınlığı 68 santime ulaştı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesi ile pistler Cumartesi günü kayak severler için açıldı. Kartepe hafta sonunu ise kalabalık geçirdi. Yerli ve yabancı turistler, Kartepe’ye adeta akın etti. Pistler acemi kayakçılar ile dolup taştı. Düşe kalka kayak yapanlar izleyenleri güldürdü.

Arap turistlerde hafta sonu tatili için Kartepe’yi tercih etti. Çok sayıda arap turist kar ve güneşin tadını aynı anda çıkardı. Arap turistler sık sık fotoğraf çekti.

İsmail Gündüz - Refik Fidan

KOCAELİ