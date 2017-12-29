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Kartepeli çocuklar, Biliim Merkezi’ni gezdiler

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilim Show gösterisine katıldılar.

Kartepeli çocuklar, Biliim Merkezini gezdiler

29 Aralık 2017 23:48

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’ne bağlı Bilgi Evi öğrencileri, Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilim Show gösterisine katıldı. Gösteride çocuklar, deneyi gerçekleştiren görevliye eşlik ederek deneyi birebir yapma fırsatı yakaladı. Etkinlikte, oksijenin sabunu köpürtmesini gözlemleyen çocuklar, maddenin değişimini ve kimyasal tepkimesini de şaşırarak izlediler.

200’ün üzerinde bilim düzeneğinin yer aldığı Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Algı ve Gerçekçilik”, “Dene ve Gör Galerisi”, “Dinamik Dünyamız Galerisi”ni de ziyaret eden çocuklar, dünya, güneş sistemi, yıldızlar, uzay ve diğer alanlarla ilgili tüm özellikleri öğrendiler.

Bilimin İslam’ddaki önemini öğrenen öğrenciler, Bilim Merkezi gezisinin kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini ve sevgilerini ilettiler.

Murat Kanber 

 

 

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