Kartepeliler için yeni imar yolları açılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yönetimindeki belediye ekipleri, ilçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışmalarını İbrikdere, Acısu, Uzuntarla ve Sarımeşe Mahalleleri’nde devam ettirdi.

Ekipler, ekskavatör yardımıyla yolları birbirine bağlarken ihtiyaç duyulan bölgelerdeki güzergahları da genişletiyor. Yeni imar yolları açma çalışmaları ile kent içi ulaşım ağına nefes aldıran düzenlemeler soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde devam edecek. Yılın son günleri de süren yeni imar yolu açma çalışmaları bölge halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.

Kartepe’de yeni imar uygulamalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Yeni imar yollarının yapımları ile kent içi trafik ağı genişleyecek ve bölgede inşaat sektörü de canlılık kazanacak. Geleceğin Kartepesinin temellerini attığımız bu çalışmalar ilçe genelinde uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde yeni yılda da aralıksız sürecektir” dedi.

Cihan Atik

