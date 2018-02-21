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Karton toplayan hırsızlar rögar kapağını çaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, gece geç saatlerde kendilerine hurda ve çöp topluyor süsü veren 2 kişinin, sokakta bulunan rögar kapağını çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karton toplayan hırsızlar rögar kapağını çaldı

21 Şubat 2018 18:27

Hırsızlık, 16 Şubat Cuma günü gece saat 03.40 sıralarında Ömercikler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8022. Sokak üzerinde bulunan rögar kapağı çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine mahalleli çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Yaşanan hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarını izleyen vatandaşlar, sokakta bulunan rögar kapağını gece geç saatlerde sokakta hurda toplayan 2 kişinin çaldığını belirledi. Mahalle sakinleri yaşanan olay sonrasında kendilerine hurda ve çöp topluyor görüntüsü vererek hırsızlık yapan şahıslara tepki gösterdi. Şehir dışından geldikleri öğrenilen toplayıcılarla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, hurdacıların denetlenmesini istedi.
Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Ali Yıldırım

 

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