Kas hastası genç kız eski günlerine dönmek için yardım bekliyor

Arkadaşları gibi normal yaşantısını sürerken ilk belirtilerini 2 yıl önce gösteren BeckerMusküler Distrofi (BMD) kas hastalığının ardından Leyla Akdağ’ın hayatı tamamen değişti. Bacaklarındaki ağrılar için doktora ilk gittiğinde, ağrının gelişim çağında kemiklerin büyümesinden kaynaklandığı söylenen Akdağ’a gittiği birçok hastanede yapılan tetkiklerin ardından BMD kas hastalığı tanısı konan genç kızın hayatı o günden bu yana tamamen değişti. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte yürüme yetisini kaybeden Leyla Akdağ, eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

"İyileşmek istiyorum, lütfen bana yardımcı olun"

Tedavisi için gereken ilacın Fransa’da çıktığını bu ülkeye gitmesi gerektiğini kaydeden Akdağ, maddi yetersizlikler nedeniyle tedavisini ettiremediğini söyledi.

Kendisine yardım edilmesi için yetkililere ve hayırseverlere seslenen Akdağ, “İyileşmek istiyorum. Yürümek, okuluma gitmek arkadaşlarım gibi oyun oynamak istiyorum. Cumhurbaşkanım ve Başbakanıma sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun. İyileşmek istiyorum. Kaç senedir böyleyim. Allah rızası için yardım edin bana. Fransa’da tedavi görenlerle babam irtibatta. Bende oraya giderek tedavi olmak istiyorum. Maddi durumumuz yeterli değil. Bende yürümek istiyorum Cumhurbaşkanım, lütfen yardımcı olun bana” dedi.

Tedavisi için 300 Bin Euro’ya ihtiyacı olduğu kaydedilen genç kızın babası Salih Akdağ, “Kızım 9 yaşında sekmeye başladı, hastalığı bu şekilde kendini gösterdi. Gittiğimiz doktor gelişme çağında kemikleri gelişiyor dedi. Maalesef öyle değilmiş. Birçok hastane dolaştım, en son teşhis konularak tedavisinin olmadığını söylediler. Mersin’de bir hastane önerdiler. Oraya gittim. Orada bana ‘bunun tedavisi yok, dünya sağlık örgütü bunun üzerine çalışıyor’ dediler. Son 2 yıldır bunun ilacı çıkmış. Maalesef maddi imkanımız yetmiyor” dedi.

Yetkililerin konuya el atması gerektiğini ifade eden baba Akdağ, “Sadece kendi çocuğumuz için demiyorum. Bütün çocuklarımız sağlıklı olması lazım. Bunu yaymamız lazım. Reisimden bunu rica ediyorum. Lütfen çocuğum diğer çocuklar gibi çıkıp oynayabilsin. Okula gidemiyor. Evde eğitim görüyor. Fizik tedavisi görüyor. Fransa’da bu hastalar için kermesler yapılıyor, konserler veriliyor. Fransa ‘da şuana kadar 40 milyon avro toplanmış. Ben insanlarımıza güveniyorum. Bizim insanlarımız tüm insanlardan daha değerlidir. Bütün çocuklarımız iyileşecek inşallah. Reisimizden ricamız el atsın, bize yardımcı olsun” diye konuştu.

Metin Başar