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Kasa hırsızı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir iş yerinden çelik kasayı delerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından İstanbul’da yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden sahte polis kimliği, sahte ehliyet, sahte kimlik kartı çıktı.

Kasa hırsızı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

16 Şubat 2018 17:36

Olay Yığılca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 Şubat 2018 gecesi Yığılca ilçesinde çelik kasanın delinerek içerisinden para ve çeklerin çalınması olayı gerçekleşti. Düzce Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler ilk olarak olayda kullanılan aracın başka bir araca ait plakalarla Düzce’ye geldiği, olaydan sonra İstanbul iline gittikleri tespit etti. Hırsızlıkta kullanılan aracın gerçek plakasının tespiti için 2 bin 500 araç, 30’a yakın kamera görüntüsü inceleme altına alındı. Bunun üzerine aracın gerçek plakası tespit edildi. Aracın İstanbul ilinden kiralık olduğu kiralayan şahsın sahte sürücü belgesiyle kiralama yaptığı tespit edilmesi üzerine, İstanbul iline giden ekipler sahte sürücü belgesiyle aracı kiralayan şahıs 14 Şubat 2018 günü 15:00 sıralarında Beyoğlu İlçesine bağlı Okmeydanı’nda yakalandı. Yakalandığında şahsın üzerinden sahte nüfus cüzdanı sahte sürücü belgesi ve sahte polis tanıtma kartı çıktı. Şahsın gerçek kimliğini tespit eden ekipler şahsın 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu 2013 yılından beri ceza evi firarisi olduğu ve yakalanamadığı anlaşıldı. Şüpheli R. P. İstanbul ilinden Düzce’ye getirilerek adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanarak ceza evine konuldu.

Olaya karışan diğer 2 şahsın araması sürüyor. 

Ali Yıldız

Etiketler: kasa hırsızı

 

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