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Kasa hırsızları polisten kaçamadı

Giresun’da bir otelden para kasasını çalan 3 hırsız, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı.

Kasa hırsızları polisten kaçamadı

27 Ekim 2016 21:51

Edinilen bilgilere göre, bir oteldeki para kasasını çalan 3 hırsız, kayıplara karıştı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde olayın faillerinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunan M.O. ile 5 ayrı suçtan kayıtları bulunan B.K. ve H.A. oldukları belirlendi. Hırsızlık öncesi otelde keşif yaptıkları öğrenilen zanlılardan M.O. Giresun’da, B.K. ve H.A. ise Trabzon Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 19 bin 800 TL, 400 euro, 100 ABD Doları, tedavülden kaldırılmış Türk Liraları ile yabancı paralar ve bir miktar bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalınan çelik para kasası ise Organize Sanayi Bölgesi'nde açılmış vaziyette bulundu. 3 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: kasa hırsızı


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