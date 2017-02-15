Olay Akçay Mahallesi Çankırı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay U., Sinan G. ve Mehmet A. isimli zanlılar, Fatih U.'ya ait iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Sungurlu'da hırsızlık olayı olabileceği duyumları üzerine harekete geçen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvara hasar vermek suretiyle Aziz K.'ye ait iş yerine geçmeye çalışan zanlıları suçüstü yakalandı. Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin ilçeye geldiği 71 FL 104 plakalı araç içinde çekiç, levye, keski, komando bıçağı, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve Çarşı Polis Merkezine götürülen zanlılardan ikisinin üzerinden sahte kimlik çıktığı, Mehmet A.'nın ise dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması olayları ile iki ayrı yakalaması olduğu öğrenildi. Zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serkan Şansever