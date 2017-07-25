‘Kasadan pota’ haberi ses getirdi

Hakkarili çocukların sınır tanımayan spor aşkı, AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek’in objektifine yansımıştı. Bazı çocukların kendi imkanları ile bir binanın ikinci katına iple bağladıkları sebze kasasını pota haline getirerek basketbol oynamalarını fotoğraflayarak Twitter hesabından paylaşan Özbek, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a Hakkari’ye bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a ise Hakkari'de devam eden projelerde destek beklediklerini ifade etmişti.

Haberin İHA’da yayınlanması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yetkililere talimat vererek haberde yer alan çocuklar için pota yapılması ve spor desteğinde bulunması istenildi.

Bunun üzerine durumun Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal’a bildirmesi üzerine, Gazi Mahallesi’ndeki çocuklar için basketbol potası kurularak, spor malzemesi ve basketbol topu yardımında bulunuldu.

Güldal, basketbol potasının kurulduğu noktanın asfaltlanacağı müjdesini de verdi.

Çocukların sebze kasasında basket oynadığı bölgeye giden AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ise, Müdür Güldal ve burada oynayan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekti. Özbek, duyarlılık gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a Hakkari halkı ve çocuklar adına teşekkür ettiğini belirterek, “Burada çocuklara basketbol potası kurularak, eşofman ve basketbol topu hediye edildi” dedi.

Feyzullah Taş