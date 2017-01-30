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Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal yaptılar

Adana'da bir kasaba girip 800 kilo sucuk, 350 kilo et çaldığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Olaydan sonra mangal yaptıkları öğrenilen hırsızların, etleri çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal yaptılar

30 Ocak 2017 09:00
Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal yaptılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. 27 Ocak günü gece saat 02.00 civarında Çiçekli Mahallesi'ndeki bir kasaba gelen Tekin T., Sedat A. ve Özcan S. iş yerine girip içerideki 800 kilo sucuk ve 350 kilo koyun etini çalıp bir otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Sabah iş yerini açmaya gelen iş yeri sahibi et ve sucukların çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede yaptığı araştırmada zanlıların etleri taşırken güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Ayrıca zanlıların kaçtığı otomobilin de plakası da tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada zanlıların isimlerini tek tek belirleyip evlerine operasyon yaptı. Operasyonda Tekin T., Sedat A. ve Özcan S. Seyhan ilçesinde evlerinde yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlıların hırsızlık yaptığını kabul ettiği ancak 24 kilo et ile 12 kilo sucuk çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, zanlıların etleri çaldıktan sonra Pozantı ilçesine gidip burada mangal yaptığı da tespit edildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, hırsızlık, kasap, sucuk


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