Kasasında yolcuları olan kamyonet, hatlı minibüse böyle çarptı

Olay Bakırköy’de geçtiğimiz pazartesi akşamı meydana geldi. Ara sokakta aşırı hız yapan bir kamyonet aniden ana yola çıkınca bu sıradan yoldan geçen minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak sokakta bulunan üç araca çarparak devrildi.Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Kaza yapan kamyonetin yanına gelen vatandaşlar kamyonetin kasasında 6 yaralanın olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılardan bazıları çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar facianın ucuz atlatıldığını belirterek kamyonetin minibüse çarpması durumunda kazanın çok daha büyük olabileceğini belirttiler.Yaşanan bu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin ara sokaktan hızla ana yola çıktığı ve minibüsten kaçmaya çalıştığı ancak minibüsün çarpmasıyla savrulduğu görülüyor.

