“Kaşıkçı cinayeti suç ve büyük bir hataydı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Adil el Cubeyr, “Kaşıkçı cinayetini suç ve büyük bir hata olarak görüyoruz” dedi. Türkiye'den delillerin ve kanıtların paylaşılmasını istediğini söyleyen Cubeyr, “Türkiye'ye delilerini ve kanıtlarını vermesi için üç dilekçe yazdık ve savcımız cevap bekliyor” iddiasında bulundu. Kaşıkçı cinayetinin siyasi bir meseleye dönüşmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Cubeyr, “Kaşıkçı'nın cinayeti siyasi bir meseleye dönüşürse İslam dünyası bölünür, oysa Suudi Arabistan birleştirmek istiyor” ifadesini kullandı.

“ULUSLARARASI SORUŞTURMA TALEBİNİ REDDEDİYORUZ”

Suudi Arabistan'ın şeffaf bir soruşturma yürüttüğünü söyleten Cubeyr, “Kaşıkçı'nın cinayetinde şeffaf, kapsamlı ve geniş bir soruşturma yapıyoruz. Suudi Arabistan'ın bağımsız bir yargısı var dolayısıyla kaşıkçı cinayeti yargı çözecek. Türkiye'nin uluslararası soruşturma talebini de reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Türk ve Katar medyasında haberlerin çarpıtıldığını söyleyen Cubeyr, “Suudi Arabistan aleyhinde Türkiye ve Katar medyasında şiddetli bir kampanya var” ifadesini kullandı.

Net ve hızlıca gerçeklere ulaşmanın tek yolunun dayanışma olduğuna değinen Cubeyr, “Bazı şeyler karmaşık olduğu için Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor” diye konuştu.