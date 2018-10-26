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Kaşıkçı cinayetinde 18 şüpheli için iade talepnamesi

Kaşıkçı cinayetinde 18 şüpheli için iade talepnamesi
Kaşıkçı cinayetinde 18 şüpheli için iade talepnamesi

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirlenen 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan'dan iadeleri amacıyla talepname düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, talepnamenin ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına intikal ettirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Abdullah Sarica
 

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