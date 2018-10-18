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Kaşıkçı'nın infaz timinde yer alan Bostani'nin uçak kazasında öldüğü iddia edildi

Kaşıkçı'nın infaz timinde yer alan Bostani'nin uçak kazasında öldüğü iddia edildi
Kaşıkçı'nın infaz timinde yer alan Bostani'nin uçak kazasında öldüğü iddia edildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, yabancı basının yanı sıra sosyal medyanın da gündeminde yer buluyor. Al Khale Post sosyal medya hesabında, Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik ekipte bulunan Meşal Saad El Bostani’nin Pazartesi günü Suudi Arabistan’ın Tebuk vilayetinde düşen askeri uçakta hayatını kaybettiğini iddia etti.

Dünya basını, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini yakından takip ediyor. New York Times, Washington Post, Al Jazeera gibi kaynakların yanı sıra Arap basını da Kaşıkçı hakkında Türk yetkililere dayandırarak çeşitli iddialarda bulunuyor. Arap basını son olarak dün, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosu Muhammed el-Uteybi'nin ülkesine dönmesinin ardından görevden alındığını ve sorgulanacağını duyurmuştu. Suudi gazeteci, basının yanı sıra sosyal medyanın da gündeminde.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü bir askeri uçağın düştüğünü ve uçakta bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Al Khale Post adlı yayın organı, düşen uçakta Kaşıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen 15 kişilik ekipte yer alan Meşal Saad El Bostani'nin de bulunduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından Bostani'nin fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda, “Ülkenin kuzeybatısında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan mürettebatta, Kaşıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Meşal Saad El Bostani de bulunuyor” denildi.  

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