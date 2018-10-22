Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giydi, konsolosluğun arka kapısından çıktı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü anlaşılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüleri ortaya çıktı. Kaşıkçının konsolosluktan sağ salim çıktığını göstermek için yapılan dublör numarası güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde Suudi Arabistan'dan gelen ekipte yer aldığı iddia edilen 961 doğumlu olan Mustafa Muhammed M. Almadani'nin, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip konsolosluğun arka kapısından çıktığı görülüyor. Kaşıkçı'ya benzerliği ile dikkat çeken Almadani'nin, onun kıyafetlerini giydiği ve gözlük taktığı görülüyor. Almadini, konsolosluktan çıktıktan sonra Sultanahmet'e gidiyor ve bir süre buralarda turist gibi dolaşıyor.