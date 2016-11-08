Türkiye’de sosyal medyada aktif markaları tarafsız bir şekilde inceleyerek puanlayan SocialBrands, markaların Kasım ayı skorlarını açıkladı. Onlarca sektörde 17 binden fazla hesabı kapsayan sosyal medya marka endeksi SocialBrands,

Bu Ayın Lideri Zen Pırlanta

Sosyal medyada bu ay en yüksek performans, geçtiğimiz aylarda da ilk üç marka arasında yerini koruyan Zen Pırlanta’dan geldi. Facebook, Twitter ve Instagram’da bu ayki performansını etkileyen en önemli etken ise video paylaşımları oldu. Bu ay görsel iletişimin yanı sıra video iletişimine de yer veren marka, yüksek etkileşim almaya devam etti. Honda Türkiye, özellikle Facebook ve Twitter’da gösterdiği performans ile ikinci sırada. Bu ayki marka iletişiminde yeni Honda Civic’i ön planda tutan marka, hayranlarından yoğun etkileşim aldı. Sosyal medyada düzenlediği yarışma ile yoğun etkileşim alan ve hayran sayısı bakımından yükseliş gösteren Madame Coco ise liderler tablosunda üçüncü sırada yer aldı.

Facebook, Twitter ve Instagram’da markalar tarafından Ekim ayı boyunca paylaşılan 1,4 milyondan fazla içerik ve 740 milyonun üzerinde etkileşimi inceleyen SocialBrands sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Mavi, Akbank Sanat, Mercedes-Benz Türkiye, English Home, Koton, Audi Türkiye ve Sabancı Holding oldu.

SocialBrands markaları nasıl değerlendiriyor?

Sosyal medya takip, yönetim ve analiz platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial’ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 17 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor. SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için fırsat sunuyor.

