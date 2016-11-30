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Kasım ayı Trabzonspor'a yaramadı

Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle başlayan, ardından kötü günler geçiren Trabzonspor kasım ayında hiç maç kazanamadı.

Kasım ayı Trabzonspora yaramadı

30 Kasım 2016 12:49

Spor Toto Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle başlayarak iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor kasım ayında galibiyet alamadı. Ligin başladığı ağustos, eylül ve ekim aylarında birer galibiyet alan Karadeniz ekibi kasım ayında ise hiç galibiyet elde edemedi.

Ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi 12 puan ile 14. sıra da yer aldı. Lig tarihinin en kötü günlerini geçiren bordo-mavililer ağustos ayında iki maç oynadı. Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda ise Gaziantepspor'a 1-0 yenildi. Eylül ayında ise ligde 3 maç oynayan bordo-mavililer sahasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve deplasmanda Alanyaspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor en çok maçı ise ekim ayında oynadı. Bu ayda 4 maça çıkan Karadeniz ekibi deplasmanda Karabükspor'a 4-0 mağlup olurken, Galatasaray'ı ise 1-0 mağlup etti. Evinde oynadığı Akhisar Belediyespor ile 0-0, Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer 2016 yılının kasım ayında 3 maça çıktı. Söz konusu maçlarda deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Evinde ise Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Kupa maçlarını kazandı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçları ise kazandı. Eylül ayında oynadığı Serhat Ardahanspor'u sahasında 6-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, ekim ayında ise deplasmanda Çarum Belediyespor'u 2-1 yendi. 

Gökmen Şahin
TRABZON 


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