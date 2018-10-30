Kasım ayında 29. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçla birlikte yine kasım ayında yaşanacak. Rekabette ilk kasım maçı 4 Kasım 1921'de İstanbul Ligi müsabakasında oynandı ve Galatasaray bu maçı 5-1 kazandı. İki takım en son 2 yıl önce kasım ayında karşı karşıya gelmişti. 6 Kasım 2002'de daha önce sarı-lacivertliler evinde rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

İki takım tarihlerinde bugüne kadar kasım ayında 28 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 15 kez mağlup ederken, Galatasaray ise 5 kez sahadan galip ayrıldı. 8 maçta ise kazanan çıkmadı.

Ezeli rakipler söz konusu ay içinde Süper Lig'de ise 12 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Kanarya 6 galibiyet çıkarırken, Aslan da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 maç berabere sona erdi.

Oğuzhan Ort

