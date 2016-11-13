Termal otellerde sağlık terapilerini tercih eden yüzlerce yerli ve yabancı turistler, kaplıcasıyla ünlü otellere akın etti. Aydın'ın Germencik İlçesinde bulunan termal bir otelde ise -5 derecedeki suya atlayarak yapılan şoklama terapisi tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kaplıcaları ile ünlü olan Aydın'da kış sezonu bu yıl erken açıldı. Germencik'te bulunan termal otellerde, Kasım ayındaki doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü. Terör olaylarından dolayı yaz aylarında aradığını bulamayan oteller, kış sezonuna mutlu girdi. Özellikle sağlık turizminde başı çeken termal kaplıcalar, su terapileriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

-5 DERECEDE ŞOKLAMA TERAPİSİ

Doğa ile iç içe olan beş yıldızlı kaplıca oteller, konaklama hizmetinin yanı sıra günü birlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlere sunduğu terapi yöntemleriyle sağlık turizminin canlanmasını hedefliyor. Tarihi Meryem Ana hamamının da olduğu Dağ Otelde ilk defa uygulanan soğuk su terapisi ise tatilcilerin ilgi odağı oldu. Sağlık açısından faydalı olduğu belirtilen soğuk su şoklaması, vücut direncinin artmasında önemli bir rol oynuyor. Kan dolaşımını hızlandıran terapinin sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan terapisyen Ramazan İnce," Burası kış turizmine açık bir otel. Otelde kaplıca olarak ifade edilen 40 derecelik sıcak su havuzlarımız ve soğuk dış havuzumuzu terapi amaçlı kullanıyoruz. Soğuk su havuzumuzu kaplıca tedavisinden sonra uygun buluyoruz. Nedeni ise şoklama havuzu olarak kullanıyoruz. Kan dolaşımını ters ve düz bir şekilde hızlandırmak suretiyle misafirlerimizin vücutlarının dirençlerini arttırmak için kış sezonunda bu tedaviyi uyguluyoruz. Sürekli devir daim yapan havuzumuzun suyu -5 derece civarındadır. Önemli olan da zaten budur. Bu şekilde soğuk suya girdiğiniz anda vücudunuzun direncini yüzde yüz bir oranla arttırabilirsiniz. Otelimize gelen yerli ve yabancı turistler aynı zamanda şifalı sular, sauna, Türk hamamı, aileye özel havuzlar, masaj ve tedavi amaçlı kür seansları ile termal otellerin tadını çıkarmaktadır" dedi.

Veysel Karahan