Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterirken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Plajlardaki kalabalık, yaz aylarındaki görüntüleri aratmadı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 65 olduğu ilçede güneşli havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

Rıza Yanık