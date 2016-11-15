Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Antalya’da Kasım ayının ortasında sıcak havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

"KASIM AYINDA DENİZE GİRMEK ANTALYA’YA ÖZEL BİR DURUMDUR"

Bazı vatandaşlar da çocukları ile eğlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Öte yandan hava sıcaklığının 22 derece olduğu Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

Antalya’da yaşayan Olcay Arslan, Kasım ayında denize girmenin herkese nasip olmayacağını ifade ederek, "Kasım ayında denize girmek Antalya’ya özel bir durumdur. Biz yaz kış deniz giriyoruz. Ocak ayında da girdiğimiz oluyor" dedi.

"İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLARDA 5-10 DERECE BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Diğer taraftan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Türkiye’de etkili olması beklenen soğuk havanın daha çok Antalya’nın iç kesimlerinde hissedileceğini ifade ederek, "Sahil bandından çok fazla bir değişiklik olmayacak. İç kesimlerde sıcaklıklarda 5-10 derece bir düşüş bekliyoruz. Sahil kesimlerinde ise 2-3 düşüş bekliyoruz. Cuma gününden itibaren yeniden hava yeniden ısınarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" açıklamasını yaptı.