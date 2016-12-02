İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2016 Kasım ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; 2016 Kasım ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 87’sinin perakende fiyatı artarken, 43 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan kazak 2016 Kasım ayı itibariyle yüzde 18.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 17.56 ile genç giyimi grubundan palto, yüzde 16.06 ile kadın giyimi grubundan manto ve yüzde 15.38 ile genç giyimi grubundan süveter oldu.

2016 Kasım ayında limon yüzde 26.64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 21.13 ile salatalık, yüzde 14.80 ile domates ve yüzde 13.98 ile pırasa oldu.