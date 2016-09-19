CANLI ANLATIM (İLK YARI)

24'Lens bir kez daha ceza sahasına ortaladı. Emenike hareketlenemedi ve top Ramazan'da kaldı.

20'GOL! Ozan Tufan

11'GOL! Josef de Souza

9'Vasil Bozhikov sol kanatta hareketlendi. İçerye çevirmek istedi ancak top Van der Wiel'a çarptı.

6'Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Volkan topu doğrudan auta gönderdi.

5'Fenerbahçe, Volkan Şen ile hızlı çıktı. Rakiplerini geçen Volkan, Strahil Popov tarafından düşürüldü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak

1'Karşılaşma Kasımpaşalı futbolcuların vuruşuyla başladı.