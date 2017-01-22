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Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 maçın geniş özeti ve golleri izle (Kasımpaşa TS)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lik üstünlüğü ile sona erdi. Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 maçın geniş özeti ve golleri izle (GS Karabük)

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 maçın geniş özeti ve golleri izle (Kasımpaşa TS)

22 Ocak 2017 18:02

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan N'doye'nin ortaladığı topa altıpasta Okay'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Okay'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Tunay'ın pasıyla topla buluşan Adem Büyük'ün savunmayı çalımladıktan sonra ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Veigneau'nun ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Onur topu iki hamle ile çizgiden çıkardı.

41. dakikada Koita'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+2. dakikada sol kanattan Yusuf'un kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Mas'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan Popov'un ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

88. dakikada Turgut Doğan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada defanstan sekip havalanan topa Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler xx, kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Titi xx,Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Tunay xx (Turgut Doğan dk. 86 ?), Sadiku xx, Abdullah Durak xx (Castro dk. 46 x), Adem Büyük xx, Pavelka xx (Eduok dk. 72 x), Koita xx
Yedekler: Burak Yaşar, Otigba, Bozhikov, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx (Mustafa Akbaş dk. 46 x), Mas xx, Castillo xx (Medjani dk. 75 x), Onazi xx, Okay xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı x (Yusuf Erdoğan dk. 80 ?), N'doye xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Aytaç Kara, Suk
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Emanuel Mas (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdullah, Veysel, Eduok, Tunay (Kasımpaşa), Okay, Pereira, Onur (Trabzonspor) 

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Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın

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