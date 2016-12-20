Diğer
Kategoriler

Kasımpaşa: 3 - İnegölspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa, evinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor’u ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi Kasımpaşa’nın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa: 3 - İnegölspor: 2

20 Aralık 2016 16:37

MAÇTAN DAKİKALAR

 

14. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda içeriye çıkarılan topta ceza sahası içinde karambol yaşandı. Yaşanan karambol sonrası top Emre Dağ’ın önünde kaldı. Emre pasını altıpas önünde Emre Okur’a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

21. dakikada sağ taraftan Hacı Mustafa Karabulut’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi penaltı noktası üzerinde Bilal Özdemir’in kafa vuruşunu Ahmet Yıldırım kale çizgisinden son anda çıkardı.

34. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Ferhat Kiraz’ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

41. dakikada ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderilen uzun pasta Otigba ile kaleci Kadem Burak Yaşar’ın anlaşmazlığında araya giren Mahmut Şeker, pasını ceza saha içinde boş durumda bulunan Emre Okur’a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

44. dakikada Hasan Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak Ali Aytemur’un eline çarpınca hakem Erkan Engin beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Batuhan Altıntaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferhat Kiraz, ortasını ceza sahası içerisinde bulunan Batuhan Altıntaş’a gönderdi. Batuhan’ın penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

71. dakikada sol kanatta topla buluşan Bartu Kurtuldu, pasını ceza sahası sol çaprazında bulunan Shala’ya bıraktı. Shala’nın ceza sahası çizgisinin hemen dışından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

…..

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Erkan Engin xx, Cumhur Altay xx, Ahmet Ayaz xx

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar xx, Hamit Yıldırım xx, Otigba xx, Bozhikov xx, Ferhat Kiraz xxx, Ahmed İldiz xx, Pavelka xx (Hakan Demir dk. 46 xx), Shala xx (İsmail Ayaz dk. 78 ?), Turgut Doğan Şahin xx (Bartu Kurtuldu dk. 69 x), Hasan Bilal xx, Batuhan Altıntaş xxx

Yedekler: Emirhan Emir, Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

İnegölspor: Mustafa Güngör xx, Lider Koç xx, Ali Aytemur xx, Bilal Özdemir xx, Recep Yılmaz xx, Emrah Dağ xx (Hasan Küçcük dk. 80 ?), Oğuz Kocabal xx, Hacı Mustafa Karabulut xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 75 ?), Mahmut Şeker xx (Ömer Faruk Boz dk. 46 xx), Emre Okur xxx

Yedekler: Hamdi Tevfik Altıok, Ömer Faruk Gümüş, Mustafa Vargel, Enes Bayır

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Goller: Emre Okur (dk. 14 ve 41) (İnegölspor), Batuhan Altıntaş (dk. 34, 45 ve 45+2) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Ali Aytemur, Ömer Faruk Boz (İnegölspor)

Etiketler: İnegölspor, kasımpaşa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç