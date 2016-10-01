Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Kayserispor’u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Deniz Türünç’ün ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
31. dakikada Tunay’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Titi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Otigba’nın geri pasında kaleci Ramazan’dan önce araya giren Welliton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
36. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Batuhan’ın vuruşunda savunmadan dönen top Adem’in önünde kaldı. Adem’in vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muammer kontrol etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza saha içinde bulunan Batuhan’ın vuruşunda top üten dışarı gitti.
59. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Tunay’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
66. dakikada sağ kanattan Batuhan’ın ortasında defanstan seken top Veigneau’da kaldı. Veigneau’nun son çizgiye inip ortasında altı pasta bulunan Veysel’in kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
80. dakikada Tunay’ın pasında sol kanatta top buluşan Adem’in rakiplerini geçerek son çizgiye inerek vuruşunda meşin yuvarlak direk oyun alanına döndü.
90+1. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında ceza sahasında bulunan Batuhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Ekrem Kan xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Otigba xx, Titi xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel dk. 46 xx), Abdullah xx, Tunay xx (Turgut Doğan dk. 90+ 2 ?), Andre Castro xx, Adem xx, Etoudi x (Batuhan Altıntaş dk. 15 xx)
Yedekler: Eray, Bozhikov, Shala, Eduok,
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Jean Armel Kana Bıyık xx (Ufuk Budak dk. 46 x), Mabiala xx, Anıl Karaer xx, Kubilay xx, Deniz xx (Mijailovic dk. 54 x), Traore x (Umut Bulut dk. 33 x), Nakoulma xx, Welliton xx
Yedekler: Vedat, Umut Bulut, Umut Sönmez, Murat Duruer, Mijailovic, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Welliton (dk. 34) (Kayserispor), Tunay (dk. 59), Veysel (dk. 66), Batuhan (dk. 90+1) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Sow (dk. 50) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Pavelka, Castro, Adem, Veysel (Kasımpaşa), Nakoulma, Kubilay, Mabiala, Anıl (Kayserispor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu