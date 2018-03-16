Kasımpaşa Antalyaspor Canlı İzle ! Kasımpaşa Antalya CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Kasımpaşa Antalyaspor şifresiz canlı izle ! Kasımpaşa Antalya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Kasımpaşa Antalyaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 8 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 31 puanla 11.sırada yer alan Kasımpaşa oynadığı son 25 karşılaşmada 6 galibiyet,7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 25 puanla 15.sırada bulunan Antalyaspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Kasımpaşa Antalyaspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Kasımpaşa, Antalyaspor’u konuk ediyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor ile 15. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, yarın 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada Kasımpaşa, aldığı 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, Antalya ekibi ise 6 galibiyet, 7 beraberlik 12 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa, Antalyaspor ile daha önce 14 kez mücadele ederken, 13 karşılaşma Süper Lig’de oynandı. Bir mücadele ise hazırlık maçıydı. Geride kalan 14 müsabakada Akdeniz ekibi 7 galibiyet alırken, Paşa da aldığı 3 galibiyet ile kırmızı-beyazlı ekibin gerisinde kaldı. 4 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Sadiku ve Veysel cezalı

Kasımpaşa’da kırmızı-beyazlılar ile oynayacağı maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Veysel ve Sadiku sarı kart görerek, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı. Kemal Özdeş’in savunma örgüsünde Veysel’in yerine Veigneau’yu sahaya sürmesi beklenirken, Sadiku’nun yokluğunda ise orta sahada Pavelka- Etoundi ikilisine görev vermesi öngörülüyor.

Kasımpaşa Antalyaspor nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Kasımpaşa Antalyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kasımpaşa Antalyaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Antalyaspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresindeki antrenman ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan takım taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada yapılan Kasımpaşa maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale çalışması ile sona erdi.





