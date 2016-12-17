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Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, siyah-beyazlılar ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle - CANLI-

Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle

17 Aralık 2016 20:20
Beşiktaş ilk mağlubiyetini aldı - Tıkla İzle

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza yayına doğru ilerleyen Tolgay’ın şutunda top üstten auta çıktı.

12. dakikada Tunay Torun’un pasında ceza yayının hemen solunda topla buluşan Castro’nun şutu farklı şekilde dışarı gitti.

30. dakikada sol kanattan Eduok’un ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov’un şutunda top defansa çarpıp kornere çıktı.

31. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar’ın pasında Quaresma ile kaleci arasında havalanan topa Cenk Tosun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

47. dakikada sol kanattan Eduok’un ortasında arka direkte topla buluşan Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

50. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gökhan Gönül’ün ters vuruşunda havalanan top filelere gitti. 1-2

54. dakikada Gökhan Gönül’ün soldan ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan’ın ortasında kaleci köşeden topu çıkardı.

59. dakikada Adriano’nun sol kanattan ortasında arka direkte Gökhan Gönül’ün vuruşunda top çizgiye paralel dışarı gitti.

77. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza yayı dışından Kerim Frei’ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

80. dakikada Atınç’tan sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına giren Koita’nın yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veigneau xx, Titi xx, Veysel xx, Popov xx, Abdullah xx, Sadiku xx, Tunay xx (Pavelka dk. 84 ?), Castro xx, Eduok xx (Turgut Doğan dk. 78 x), Koita xx (Batuhan Altıntaş dk. 90+4 ?)

Yedekler: Burak, Otigba, Bozhikov, Ferhat Kiraz

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Beşiktaş: Fabricio xx, Gökhan xx, Rhodolfo xx (Olcay dk. 86 ?), Tosic xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xx, Tolgay xx (Atınç dk. 78 x), Cenk xx, Quaresma xx, Aboubakar xx (Kerim Frei dk. 72 x)

Yedekler: Tolga, Beck, Gökhan İnler, Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cenk Tosun (dk. 31) (Beşiktaş), Tunay Torun (dk. 47), Gökhan Gönül (dk. 50 k.k.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Adriano, Atınç (Beşiktaş), Titi, Popov (Kasımpaşa)

 

KASIMPAŞA 2-1 BEŞİKTAŞ MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

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