KASIMPAŞA 0-1 BEŞİKTAŞ

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20'Bu dakikalarda Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

19'Oğuzhan'ın pasında Aboubakar ceza alanı içinde topu aldı ancak pozisyon ofsayt.

18'Quaresma bu kez korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

18'Quaresma'nın kornerini savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş 3. kez korner kullanacak.

17'Quaresma'nın kullandığı kornerde Castro topu karşıladı. Devam eden atakta Quaresma'nın ortasını Titi karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

17'Aboubakar'ın pasında topla buluşan Cenk bekletmeden şutunu çekti. Onun şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

16'Tunay'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından Koita sol kanattan orta yapmak istedi. Gökhan zamanında müdahale ederek rakibinin orta yapmasına izin vermedi.

11'Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Sadiku zamanında araya girdi.

10'Gökhan'ın sağ kananttan yaptığı ortayı Veysel karşıladı. Devam eden atakta Tolgay'ın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

9'Tunay'ın sol kanattan yaptığı ortada Tosic ceza sahası içinde topu kafayla karşıladı.

8'Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken topu Atiba uzaklaştırdı.

7'Atiba Kotita'ya faul yaptı. Bu kez Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

6'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

6'Quaresma orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5'İlk dakikalarda topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

4'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

3'Hakem Halil Umut Meler barajdaki oyuncuları uyarıyor.

2'Oğuzhan'ın ileriye gönderdiği pasta Veysel hava topu mücadelesinde Aboubakar'a faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

1'Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Maçta ilk düdük çaldı

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku, Abdullah, Tunay, Castro, Eduok, Koita

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Rhodolfo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk