Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle - CANLI-

Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle - CANLI-

Ligin zirvesini ve dibini yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılaşıyor... Maçta ilk yarı... Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle - CANLI-

Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Kasımpaşa özeti ve golleri izle - CANLI-

17 Aralık 2016 18:52

KASIMPAŞA 0-1 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

 

20'Bu dakikalarda Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

19'Oğuzhan'ın pasında Aboubakar ceza alanı içinde topu aldı ancak pozisyon ofsayt.

18'Quaresma bu kez korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

18'Quaresma'nın kornerini savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş 3. kez korner kullanacak.

17'Quaresma'nın kullandığı kornerde Castro topu karşıladı. Devam eden atakta Quaresma'nın ortasını Titi karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

17'Aboubakar'ın pasında topla buluşan Cenk bekletmeden şutunu çekti. Onun şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

16'Tunay'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından Koita sol kanattan orta yapmak istedi. Gökhan zamanında müdahale ederek rakibinin orta yapmasına izin vermedi.

11'Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Sadiku zamanında araya girdi.

10'Gökhan'ın sağ kananttan yaptığı ortayı Veysel karşıladı. Devam eden atakta Tolgay'ın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

9'Tunay'ın sol kanattan yaptığı ortada Tosic ceza sahası içinde topu kafayla karşıladı.

8'Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken topu Atiba uzaklaştırdı.

7'Atiba Kotita'ya faul yaptı. Bu kez Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

6'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

6'Quaresma orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5'İlk dakikalarda topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

4'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

3'Hakem Halil Umut Meler barajdaki oyuncuları uyarıyor.

2'Oğuzhan'ın ileriye gönderdiği pasta Veysel hava topu mücadelesinde Aboubakar'a faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

1'Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Maçta ilk düdük çaldı

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku, Abdullah, Tunay, Castro, Eduok, Koita

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Rhodolfo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk

Etiketler: beşiktaş kasımpaşa golleri izle, Beşiktaş maçı, BJK Kasımpaşa özeti izle, canlı, kasımpaşa, kasımpaşa beşiktaş kaç kaç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç