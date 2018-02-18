Kasımpaşa Galatasaray Canlı İzle şifresiz ! Kasımpaşa Galatasaray CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Kasımpaşa Galatasaray şifresiz canlı izle ! Kasımpaşa Galatasaray karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Kasımpaşa Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçta 7 galibiyet,4 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 26 11.sırada yer alan Kasımpaşa, oynadığı son 21 karşılaşmada 14 galibiyet,2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 44 puanla 1.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Galatasaray maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Kasımpaşa Galatasaray maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Kasımpaşa ile Galatasaray 28. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Kasımpaşa ile bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 18’e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada sarı-kırmızılılar 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 26 puanla 11. sırada bulunuyor.

28. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 18 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Mariano ve Feghouli sınırda

Galatasaray'da Mariano ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta İstanbul’da oynanacak Bursaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Belhanda cezalı

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşılaşmasının son dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı ekibin Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak. Belhanda bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü ve bu maçta forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılılarda diğer eksikler ise sakatlıkları devam eden Jason Denayer ve Fernando.

Muslera dönüyor

Sivasspor deplasmanında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Fernando Muslera, cezasını Antalyaspor müsabakasıyla çekti. Onun yokluğunda Fransız kaleci Cedric Carrasso kaleyi korumuştu. Kasımpaşa maçıyla birlikte Muslera, tekrar kaledeki yerini alacak.

Düdük Halis Özkahya’da

İki takım arasındaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak. Halis Özkahya, bugüne kadar sarı-kırmızılıların 39 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmaların 21’inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 10 kez de mağlup oldu. 8 maçta ise rakibiyle berabere kaldı.

Kasımpaşa Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kasımpaşa Galatasaray maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

