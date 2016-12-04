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Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle (Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç?)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırlıyor. Kasımpaşa, Galatasaray maçı canlı anlatım. Kasımpaşa Galatasaray maçının golleri ve maçın önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle (Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç?)
Kasımpaşa 1-2 Galatasaray - Foto Galeri

04 Aralık 2016 18:32

CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)

78'Penaltıya neden olan Hakan Balta sarı kart gördü

78'Koita'nın şutunda top Hakan'ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kasımpaşa penaltı kullanacak.

66'Olivier Veigneau'un Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta Tunay ofsayt pozisyonunda kaldı

59'Carole'nin ceza sahasına gönderdiği pası alan Bruma düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.

59'GOL!

53'Ramazan'ın gönderdiği topta Sabri'nin kafasından seken top sonrası Eduok Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Muslera Eduok'un ilk şutunda başarılıydı ancak dönen topta Eduok tıpu ağlara gönderdi.

53'GOL!

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanatta Sneijder’in pasında ceza sahasının hemen önünde sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin topu düzelterek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlarlar buluştu. 0-1

21. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde de Jong’un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın pası ile ceza sahası dışın sol çaprazda topla buluşan Tunay’ın şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem

Etiketler: galatasaray, kasımpaşa


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