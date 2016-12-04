CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)
78'Penaltıya neden olan Hakan Balta sarı kart gördü
78'Koita'nın şutunda top Hakan'ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kasımpaşa penaltı kullanacak.
66'Olivier Veigneau'un Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta Tunay ofsayt pozisyonunda kaldı
59'Carole'nin ceza sahasına gönderdiği pası alan Bruma düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.
59'GOL!
53'Ramazan'ın gönderdiği topta Sabri'nin kafasından seken top sonrası Eduok Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Muslera Eduok'un ilk şutunda başarılıydı ancak dönen topta Eduok tıpu ağlara gönderdi.
53'GOL!
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sol kanatta Sneijder’in pasında ceza sahasının hemen önünde sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin topu düzelterek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlarlar buluştu. 0-1
21. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde de Jong’un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
27. dakikada Pavelka'nın pası ile ceza sahası dışın sol çaprazda topla buluşan Tunay’ın şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem