Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve yoluna tam gaz devam etti. Kasımpaşa, Galatasaray maçı geniş özeti... Kasımpaşa, Galatasaray maçının gollerini, kırmızı ve sarı kartlarını karşılaşmanın önemli gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanatta Sneijder’in pasında ceza sahasının hemen önünde sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin topu düzelterek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlarlar buluştu. 0-1

21. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde de Jong’un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın pası ile ceza sahası dışın sol çaprazda topla buluşan Tunay’ın şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Sneijder'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Yasin, ceza sahası içerisine girer girmez yerden çektiği sert şutta kaleci topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

53. dakikada Sabri’nin hatasında topla buluşan Eduok, ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen Eduok’un, altpas önünde Muslera’dan sıyrılarak çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Carole'ün havadan gönderdiği topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bruma’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-2

65. dakikada Tunay’ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Adem’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Koita’nın vuruşunda top ceza sahası içinde bulunan Hakan Balta’nın eline çarptı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Adem’in kullandığı penaltı vuruşunu Muslera kurtardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Otigba xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Ferhat dk. 89 ?), Tunay xx, Castro xx, Eduok xx (Koita dk. 67 x), Adem x (Turgut Doğan dk. 83 ?)

Yedekler: Kadem, Bozhikov, Veysel, Abdullah

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Serdar xx, Hakan xx, Carole xx, Selçuk xx, de Jong xx, Yasin xx (Linnes dk. 89 ?), Bruma xx, Sneijder xx (Josue dk. 90+3 ?), Podolski xx (Eren dk. 90+1 ?)

Yedekler: Cenk, Semih, Cavanda, Hamit

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Podolski (dk. 6), Bruma (dk. 59) (Galatasaray), Eduok (dk. 53) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Otigba (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa), Serdar, Hakan (Galatasaray)

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu