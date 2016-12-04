Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti (Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç?)

Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti (Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç?)

Kasımpaşa, Galatasaray maçı geniş özeti... Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri... Kasımpaşa Galatasaray maçının golleri ve maçın önemli gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti (Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç?)
Kasımpaşa 1-2 Galatasaray - Foto Galeri

04 Aralık 2016 21:00
Kasımpaşa 1-2 Galatasaray - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve yoluna tam gaz devam etti. Kasımpaşa, Galatasaray maçı geniş özeti... Kasımpaşa, Galatasaray maçının gollerini, kırmızı ve sarı kartlarını karşılaşmanın önemli gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanatta Sneijder’in pasında ceza sahasının hemen önünde sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin topu düzelterek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlarlar buluştu. 0-1

21. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde de Jong’un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın pası ile ceza sahası dışın sol çaprazda topla buluşan Tunay’ın şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Sneijder'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Yasin, ceza sahası içerisine girer girmez yerden çektiği sert şutta kaleci topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

53. dakikada Sabri’nin hatasında topla buluşan Eduok, ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen Eduok’un, altpas önünde Muslera’dan sıyrılarak çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Carole'ün havadan gönderdiği topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bruma’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-2

65. dakikada Tunay’ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Adem’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Koita’nın vuruşunda top ceza sahası içinde bulunan Hakan Balta’nın eline çarptı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Adem’in kullandığı penaltı vuruşunu Muslera kurtardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Otigba xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Ferhat dk. 89 ?), Tunay xx, Castro xx, Eduok xx (Koita dk. 67 x), Adem x (Turgut Doğan dk. 83 ?)

Yedekler: Kadem, Bozhikov, Veysel, Abdullah

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Serdar xx, Hakan xx, Carole xx, Selçuk xx, de Jong xx, Yasin xx (Linnes dk. 89 ?), Bruma xx, Sneijder xx (Josue dk. 90+3 ?), Podolski xx (Eren dk. 90+1 ?)

Yedekler: Cenk, Semih, Cavanda, Hamit

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Podolski (dk. 6), Bruma (dk. 59) (Galatasaray), Eduok (dk. 53) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Otigba (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa), Serdar, Hakan (Galatasaray)

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu 

Etiketler: galatasaray, kasımpaşa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç