Kasımpaşa Göztepe canlı skor,maç kaç kaç, maç sonucu ?

Süper Lig'de 10.haftanın ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşacak.Süper Lig'de ,Kasımpaşa ise 8 puanla 14. sırada yer alırken, Göztepe ise geride kalan 9 haftada 17 puanla 2.sırada yer alıyor. Bu akşam saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Maç beIN SPORTS'dan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Göztepe maçını aynı zamanda maç başlar başlamaz bu haberimizden canlı olarak takip edebileceksiniz.

Kasımpaşa - Göztepe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak. Bu müsabakanın bilet fiyatları ise Maraton Açık Tribün 10 TL, Kale Arkası Kapalı Tribün 20 TL, Maraton Kapalı Tribün 40 TL ve Misafir Tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.

Adis Jahovic tahta oturdu

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kuruldu.

14 yıl aranın ardından Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, topladığı 17 puanla zirveyi zorlarken, sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 20 golün 11'i de Makedon golcü Adis Jahovic'ten geldi. En son kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta Göztepe'nin 2 golüne adını yazdıran Jahovic, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis ile paylaştığı zirvenin yeni sahibi oldu.

“No Adis, No Party”

Göztepeli taraftarların “No Adis, No Party” (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.