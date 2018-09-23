Kasımpaşa ikinci mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, alınan bu yenilgi ile ligde 6. hafta itibariyle ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Diagne'nin golü puan almaya yetmedi

Kasımpaşa'nın 2-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde lacivert-beyazlı ekibin golcüsü Mbaye Diagne yine sahnedeydi. Diagne'nin 89. dakikada attığı gol Paşa'nın puan almasına yeterli olmadı.

Paşa'ya bir VAR bir yok

Kasımpaşa'nın Çekyalı futbolcusu David Pavelka mücadelenin 5. dakikasında topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ancak VAR sistemi gol anında Diagne'nin yaptığı faulu tespit ederek golü iptal etti. Senegalli golcü Diagne'nin attığı golde ise yan hakem ofsayt tespit etti. VAR sisteminde pozisyonun tekrar izlenmesiyle Kasımpaşa'nın attığı gol geçerli sayıldı.

Bora Akyol