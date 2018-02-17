Kasımpaşa ile Galatasaray 28. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada sarı-kırmızılılar 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 26 puanla 11. sırada bulunuyor.

28. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 18 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Mariano ve Feghouli sınırda

Galatasaray'da Mariano ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta İstanbul’da oynanacak Bursaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Belhanda cezalı

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşılaşmasının son dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı ekibin Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak. Belhanda bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü ve bu maçta forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılılarda diğer eksikler ise sakatlıkları devam eden Jason Denayer ve Fernando.

Muslera dönüyor

Sivasspor deplasmanında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Fernando Muslera, cezasını Antalyaspor müsabakasıyla çekti. Onun yokluğunda Fransız kaleci Cedric Carrasso kaleyi korumuştu. Kasımpaşa maçıyla birlikte Muslera, tekrar kaledeki yerini alacak.

Düdük Halis Özkahya’da

İki takım arasındaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak. Halis Özkahya, bugüne kadar sarı-kırmızılıların 39 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmaların 21’inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 10 kez de mağlup oldu. 8 maçta ise rakibiyle berabere kaldı.

Oğuzhan Ort

