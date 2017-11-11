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Kasımpaşa, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.

Kasımpaşa, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11 Kasım 2017 23:19

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ayak tenisi çalışmalarıyla devam eden idman dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.
Antrenmanda milli takımlarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo ve Jhon Murillo katılmadı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

 

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